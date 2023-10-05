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Сегодня, 14:04

Арсений Нестеров выиграл серебро на чемпионате мира среди юниоров

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Арсений Нестеров.
Фото Давид Льяда / ФИДЕ
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В Мехико завершились чемпионаты мира среди юниоров и юниорок. В турнире юношей по 8,5 очка набрали Марк-Андриа Маурицци (Франция), россиянин Арсений Нестеров, Лука Будисавлевич (Сербия) и Мамикон Гарибян (Армения). Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

В активе у Рудика Макаряна 7,5 очка, у Саввы Ветохина и Романа Гаврилина — по 6,5.

Чемпионкой мира среди юниорок стала Кандела Белен Франсиско Гекамбуру (Аргентина). Она набрала 8,5 очка и по дополнительным показателям обошла Кариссу Йип (США) и Белославу Крастеву (Болгария).

Россиянка Галина Михеева набрала 8 очков и стала шестой. Татьяна Гетьман финишировала 21-й с 6,5 набранного очка.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов: «Поздравляю Арсения Нестерова с крупным успехом на этом важнейшем международном соревновании! На финише турнира наш юниор одержал четыре победы подряд, а в заключительном туре и вовсе обыграл черными рейтинг-фаворита соревнования Ханса Ниманна. Это говорит о выдающихся спортивных качествах российского гроссмейстера. Желаю Арсению, всем нашим юниорам и их наставникам новых побед и успехов!»

Шахматы
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