Артемьев доволен, что на суперфинале будут разыгрываться пять мест на Кубок мира-2025

Действующий чемпион России по шахматам Владислав Артемьев в комментарии для «СЭ» отметил, что Федерации шахмат России удалось поднять престиж суперфинала-2024, дополнительно мотивировав гроссмейстеров розыгрышем пяти мест на Кубок мира-2025 ФИДЕ.

«Все восприняли эту новость положительно, — отметил «СЭ» Владислав Артемьев. — Более того, с уверенностью могу заявить, что поэтому в Барнауле собрался такой сильный состав. Напомню, что в прошлом году на суперфинале не играли Александр Грищук и Даниил Дубов, Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Сейчас они в строю. Так что в обоих суперфиналах объективно собрался практически идеальный состав. Не давит ли на меня статус действующего чемпиона России? Не чувствую дополнительной ответственности. Готов играть хорошо и постараться повторить прошлогодний успех. Сделать это будет непросто, но нет ничего невозможного».

В прошлом году Артемьев досрочно выиграл суперфинал за тур до конца.