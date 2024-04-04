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Сегодня, 17:20

Артемьев назвал Горячкину и Лагно фаворитами турнира претенденток

Алина Савинова
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Победитель командного чемпионата мира 2019 года Владислав Артемьев считает россиянок Александру Горячкину и Екатерину Лагно фаворитами турнира претенденток.

«В женском турнире я буду болеть за наших девушек — Александру и Екатерину, хотя выиграть будет сложно. Россиянки, особенно Саша, являются фаворитами турнира наряду с китайскими шахматистками. Также украинка Анна Музычук может включиться в борьбу, ее уровень достаточно высок, но зависит от формы. Верю в наших шахматисток, ждем начала турнира, после трех-четырех туров ситуация несколько прояснится», — цитирует Артемьева ТАСС.

Турнир претендентов-2024 проходит с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). Российские шахматисты выступают на нем в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Шахматы
Александра Горячкина
Екатерина Лагно
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