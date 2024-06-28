Артемьев назвал идеальный контроль в классику

Действующий чемпион России по шахматам в классическом контроле Владислав Артемьев в интервью «СЭ» отметил, что ему гораздо интереснее контроль быстрых шахмат и блица.

— Удивился, что в классике ты вылетел из так называемого клуба 2700. На тебя не давит этот момент?

— Абсолютно нет. Конечно, я хотел бы вернуться к отметке 2700, но сейчас классика мне не так интересна. Мне больше нравится играть в быстрые шахматы и блиц. Это более динамично, зрелищно, да и спортивного элемента объективно больше.

— Обычно к такому выводу приходят более возрастные шахматисты.

— По-разному бывает. Мне кажется, жизнь меняется, ускоряется. Играть одну партию по 5-6 часов довольно скучно. И игрокам, и зрителям. При этом я не говорю, что надо отказаться от классического контроля. Он занимает важное место, в том числе в определении чемпиона мира. Но постепенно идет запрос на убыстрение игры, сокращение классического контроля.

— Как вам контроль, который был на «Аэрофлот Опен» 2024: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого?