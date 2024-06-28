Артемьев не сыграет на ЧМ из-за проблем с получением американской визы

Действующий чемпион России по шахматам Владислав Артемьев в интервью «СЭ» отметил, что, скорее всего, пропустит чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. В прошлом году в Самарканде Артемьев вошел в топ-20 в рапид-турнире и взял бронзу в блице.

— А что скажешь насчет чемпионата мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке?

— В этом году я, скорее всего, пропущу это событие. Во-первых, сейчас очень сложно получить американскую визу, во-вторых, у меня есть еще кое-какие планы по поездкам. А как известно, если за двумя зайцами погонишься, то ни одного не догонишь.

— Очень обидно, учитывая, что ты почти каждый год один из фаворитов блицтурнира...