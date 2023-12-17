Артемьев отметил, что проблема читерства очень актуальна для современных шахмат

Гроссмейстер Владислав Артемьев высказался о проблеме читерства в шахматах.

«Владимир Крамник поднимает важную тему — проблема читерства очень актуальна для современных шахмат. Что касается игры в интернете, то это, по сути, единственная проблема там. Если ее решить, то разницы с шахматами вживую не будет. Но решить эту проблему очень сложно, учитывая современные технологии», — приводит ТАСС слова Артемьева.

Он также считает, что американский гроссмейстер Хикару Накамура играет честно.

«Что касается Хикару, то мне не кажется, что он читерил. Игрок такого уровня, с такой репутацией, с такой аудиторией, которую он имеет, как стример. Риски для него, если нарушение будет выявлено, превышают все. Поэтому я бы не дал и одного процента на это», — добавил Арсеньев.

В сентябре четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник провел несколько партий с американцем Хансом Ниманном. После этого россиянин назвал игру соперника необычной, заявив, что Ниманн «странно» распределял время на сложные и очевидные ходы. Также Крамник заподозрил в нечестной игре посла Chess.com Накамуру.