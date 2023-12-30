Артемьев признался, что для него нет разницы между вторым и третьим местом на чемпионате мира

Российский шахматист Владислав Артемьев прокомментировал третье место на чемпионате мира по блицу.

«Я несколько раз был близок к медалям на этих чемпионатах мира, но лучшим результатом было четвертое место, дважды причем. Это самое обидное место. Поэтому очень хотелось взять медаль в этот раз, причем понятно, что между первым и третьим местом разница есть, а между вторым и третьим — для меня нет. Поэтому в предпоследнем туре я играл с [Алексеем] Сараной, и были шансы на победу, но я решил зафиксировать повторение, предпочел синицу в руках», — приводит ТАСС слова Артемьева.

Чемпионат мира по блицу-2023 в седьмой раз выиграл норвежец Магнус Карлсен. 33-летний норвежец набрал 16 очков за 21 тур. Вторым стал россиянин Даниил Дубов с 15,5 баллами. Артемьев заработал 15 очков.

Шахматный чемпионат мира по блицу и рапиду проходил в Узбекистане с 26 по 30 декабря.