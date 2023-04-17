Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 13:26

Артемьев считает, что Непомнящий и Дин Лижэнь делают несвойственные для их уровня ошибки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский шахматист Владислав Артемьев заявил, что матч за мировую шахматную корону получается результативным, потому что россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь совершают много ошибок.

«Вчера у Яна дебют не сложился. Он сходил конем на d7, что стало позиционной ошибкой. После размена коней белые зафиксировали структуру, получили позиционный перевес, и дебютная часть задала тон всей партии. У Яна были шансы защититься, тогда белыми было бы очень непросто добиться победы. Последние 10 ходов китаец провел безупречно и объективно заслужил победу. Этот матч очень результативный. Если сравнивать с предыдущими матчами, то качество игры здесь ниже, оба соперники довольно много ошибаются. С другой стороны, если смотреть как зритель, то это здорово, настоящая спортивная борьба, и мне это импонирует. С точки зрения профессионала, соперники принимают много решений, которые не характерны для их уровня», — приводит слова Артемьева ТАСС.

В среду Дин Лижэнь белыми фигурами обыграл Непомнящего и сравнял счет в матче (3:3). Четыре из шести партий завершились победой одного из шахматистов.

Седьмая партия пройдет 18 апреля и начнется в 12:00 мск. Непомнящий сыграет белыми фигурами. Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий.

Источник: https://tass.ru/sport/17540633
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
0
Читайте также
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко
Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпов заявил, что матч Непомнящего и Дин Лижэня за шахматную корону складывается по-боевому