Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:59

Артемьев считает, что переход Федерации шахмат России в Азию повысит конкуренцию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Гроссмейстер Владислав Артемьев считает, что переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию изменит многое в плане соперников для российских спортсменов и повысит конкуренцию.

«На самом деле многое изменится, если ФШР перейдет в Азиатскую шахматную федерацию. В плане соперников в первую очередь. Мне как действующему спортсмену это интересно. И индусы, и китайцы, и представители Узбекистана высоко котируются в шахматах. Будет колоссальная конкуренция. Мне кажется, это будет интересно, тем более что все к этому идет», — приводит слова Артемьева ТАСС.

18 декабря президент ФШР Андрей Филатов заявил, что организация намерена вступить в Азиатский шахматный союз и вернуть себе герб и флаг.

Источник: https://tass.ru/sport/16752431
1
1
Читайте также
80 миллионов и возможное возвращение Плющенко и Загитовой. Что ждет фигуристов во второй части сезона?
Титулованный боксер оказался родственником наркобарона. Бандита поймали: в перестрелке погибли 29 человек
Украинский посол указал на огромные потери в живой силе ВСУ
В Польше рассказали о «вонзившей нож в спину» Венгрии Украине
Несовершеннолетний пострадал на станции МЦД-1 «Окружная» в Москве
В Сети появилось новое видео убегающего от журналистов Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Филатов рассказал, что не может предсказать планы Костенюк после перехода в сборную Швейцарии