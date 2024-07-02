Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звезды 4.0», Карякин четвертый

Действующий чемпион России, бронзовый призер ЧМ по блицу Владислав Артемьев уверенно выиграл турнир «Шахматные звезды 4.0», который проходил в Москве с 27 июня по 2 июля. 26-летний уроженец Омска выиграл турниры в быстрые шахматы и блиц.

Второе место в итоге занял обладатель Кубка мира-2019 Теймур Раджабов, который стал вторым в рапиде и четвертым в блице. Гроссмейстера из Индии Раунака Садхвани и участник матча за звание чемпиона мира Сергей Карякина набрали одинаковое количество баллов (8), однако третьим стал 18-летний индиец, который финишировал выше в быстрые шахматы (оцениваются выше чем блиц).

Топ-5 замкнул Амин Табатабаи из Ирана, шестым стал двукратный чемпион России Евгений Томашевский. Среди девушек самое высокое место — седьмое — заняла 13-я чемпионка мира Хоу Ифань, которая здорово проявила себя в рапиде (шестое место). В блиц очень здорово сыграла действующая чемпионка мира Валентина Гунина. В первый день россиянка выиграла три партии подряд и входила в лидирующую группу, но во второй не смогла удержать такой ритм, набрав три очка из девяти. В итоге у Валентины шестое место и итоговое девятое.

«Шахматные звезды 4.0»

Итоговое положение

Владислав Артемьев: 1-е место в рапид + 1-е место в блиц = 2

Теймур Раджабов: 2 + 4 = 6

Раунак Садхвани: 3 + 5 = 8

Сергей Карякин: 5 + 3 = 8

Амин Табатабаи: 7 + 2 = 9

Евгений Томашевский: 4 + 7 = 11

Хоу Ифань: 6 + 9 = 15

Александра Горячкина: 8 + 8 = 16

Валентина Гунина 10 + 6 = 16

Екатерина Лагно 9 + 10 = 19