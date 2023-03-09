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9 марта, 18:00

Баделько войдет в состав женской сборной России

Ольга Баделько.
Фото Леннарт Отес
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Федерация шахмат России объявила, что женскую сборную страны ожидает пополнение: в состав команды войдет международный мастер 20-летняя Ольга Баделько, осенью 2021 года перешедшая в Федерацию шахмат России из Белоруссии. Сейчас спортсменка находится в процессе оформления российского гражданства.

— Ольга — очень сильная, перспективная шахматистка, — считает старший тренер женской сборной России гроссмейстер Сергей Рублевский. — Год от года она прибавляет в своем мастерстве, и, конечно же, она станет очень важным приобретением для нашей сборной и достойно заменит Александру Костенюк. Она уже проводит сборы вместе с нашей командой.

— Я буду очень рада выступать за сборную России, это одна из сильнейших команд мира, в которую очень непросто попасть, — сказала Ольга Баделько. — В России большая конкуренция, и за место в сборной нужно бороться. Надеюсь, что все технические вопросы благополучно решатся и я смогу выступать на соревнованиях в составе сборной. Тем более что переход в Азию должен принести нам новые турниры, в том числе командные.

Пресс-служба Федерации шахмат России

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