Барнаул принимает этапы мужского и женского Кубков России

Впервые в Алтайском крае одновременно проходят мужской и женский этапы Кубка России по шахматам. В них участвуют 92 человека из 11 регионов, в том числе четыре гроссмейстера. Общий призовой фонд составляет 1,25 млн рублей.

В X «Мемориале Василия Лепихина» играют 68 мужчин, во II турнире «Красоты Алтая» — 24 женщины. Еще 76 человек заявились в открытый турнир, который проводится параллельно.

На открытии соревнований с приветственным словом к участникам и гостям обратились министр спорта Алтайского края Максим Рябцев, президент региональной федерации шахмат Артем Поломошнов и другие официальные лица. Отдельных аплодисментов был удостоен ветеран Юрий Разговоров — ученик Василия Лепихина.

Василий Уланов