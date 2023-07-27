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Сегодня, 09:00

Барнаул принимает этапы мужского и женского Кубков России

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Впервые в Алтайском крае одновременно проходят мужской и женский этапы Кубка России по шахматам. В них участвуют 92 человека из 11 регионов, в том числе четыре гроссмейстера. Общий призовой фонд составляет 1,25 млн рублей.

В X «Мемориале Василия Лепихина» играют 68 мужчин, во II турнире «Красоты Алтая» — 24 женщины. Еще 76 человек заявились в открытый турнир, который проводится параллельно.

На открытии соревнований с приветственным словом к участникам и гостям обратились министр спорта Алтайского края Максим Рябцев, президент региональной федерации шахмат Артем Поломошнов и другие официальные лица. Отдельных аплодисментов был удостоен ветеран Юрий Разговоров — ученик Василия Лепихина.

Василий Уланов

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