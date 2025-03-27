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27 марта, 16:30

Барнаул принимает первенство России среди юниоров

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В эти дни в столице Алтайского края проходит первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года. Они проводятся по круговой системе в девять туров.

После шести туров в турнире юниоров гонку возглавляет Константин Попов (Московская область) — 4,5 очка. 4 очка набрал Эрдэм Хубукшанов (Республика Бурятия).

У юниорок единолично лидирует Валерия Клейменова из Ульяновской области — в ее активе 5 очков. На полшага сзади идут Мария Якимова (Санкт-Петербург), Яна Жапова (Забайкальский край) и Анна Журова (Воронежская область).

Чемпионы страны до 21 года определятся 30 марта.

Пресс-служба ФШР

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