Барнаул принимает первенство России среди юниоров

В эти дни в столице Алтайского края проходит первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года. Они проводятся по круговой системе в девять туров.

После шести туров в турнире юниоров гонку возглавляет Константин Попов (Московская область) — 4,5 очка. 4 очка набрал Эрдэм Хубукшанов (Республика Бурятия).

У юниорок единолично лидирует Валерия Клейменова из Ульяновской области — в ее активе 5 очков. На полшага сзади идут Мария Якимова (Санкт-Петербург), Яна Жапова (Забайкальский край) и Анна Журова (Воронежская область).

Чемпионы страны до 21 года определятся 30 марта.

Пресс-служба ФШР