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Сегодня, 11:26

«Белая ладья» выходит на финишную прямую

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Финал «Белой ладьи».
Фото Владимир Барский
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В оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель» (федеральная территория «Сириус») продолжается финал «Белой ладьи». Всероссийский шахматный турнир команд образовательных учреждений в этом году проходит в 54-й раз.

На старт вышли 340 школьников из 85 субъектов Российской Федерации, а также гости из Беларуси и Киргизии. Приветствие участникам этого престижного турнира направил Президент России Владимир Путин.

После шестого тура лидирует команда Гимназии имени Е. Примакова (Московская область) — 20,5 очка. По 17,5 очка набрали школьники из Москвы, по 17 — представители Нижегородской и Самарской областей.

В рамках обширной дополнительной программы организованы лекции старшего тренера женской сборной России Сергея Рублевского и многократного чемпиона мира по шахматной композиции Олега Первакова; гроссмейстер Руслан Щербаков разбирает сыгранные партии; гроссмейстер Данила Павлов проводит мастер-классы по решению шахматных композиций. Проходят различные дополнительные соревнования: блицтурниры, парные шахматы, «шведки». Все желающие могут порешать головоломки, поучаствовать в конкурсах, посоревноваться в спортивных состязаниях.

Общее руководство организацией соревнований осуществляет Министерство спорта Российской Федерации, Федерация шахмат России при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Фонда Тимченко в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Генеральный партнер ФШР — ПАО «ФосАгро». Партнеры соревнования — ПАО «Аэрофлот», федеральная территория «Сириус» и оздоровительный комплекс «Сочи Парк Отель».

Шахматы
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