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27 апреля, 23:11

Белозеров: «Матч Непомнящего с Лижэнем — потрясающий! Такой романтизм, как будто мы в 19-м веке»

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Знаток «Что? Когда? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Борис Белозеров поделился впечатлениями от матча за мировую шахматную корону между своим другом, российским гроссмейстером Яном Непомнящим и Дин Лижэнем из Китая.

В четверг шахматисты провели 13-ю партию, которая завершилась вничью на 39-м ходу. Перед последней партией счет ничейный — 6,5:6,5.

«Матч потрясающий! Он противоположен предыдущему матчу за шахматную короную, — приводит Sport24 слова Белозерова. — Любопытно смотреть такое в 21-м веке. Современные шахматы — игра напряженная, но без мощнейших ударов в обе стороны. А в Астане мы видим обратное. Оказалось, что такой боксирующий стиль еще возможен. Это прикольно. Такой романтизм. Как будто мы в 19-м веке.

Многие сравнивают матч с боксом. Предыдущий поединок за шахматную корону — это греко-римская борьба равных борцов, когда они держат друг друга в захвате и никуда не двигаются. Сейчас соперники — мощные панчеры, которые наносят сильные удары и пытаются увернуться от подобных атак противника. Одному прилетел удар в скулу, а он ему в ответ хуком».

Источник: sport24.ru
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