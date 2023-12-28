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Сегодня, 18:55

Боднарук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Алина Савинова
Анастасия Боднарук.
Фото ФШР
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Российский гроссмейстер Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам-2023.

Всего по итогам 11 туров 31-летняя россиянка набрала 8,5 очка, как и ее соперницы китаянка Лэй Тинцзе и Хампи Конеру из Индии. Однако на тай-брейке в матче за золото она обыграла Конеру (2,5-1,5) и завоевала титул чемпионки мира по рапиду.

Чемпионат мира по быстрым шахматам проходит в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.

Боднарук является победительницей командного чемпионата Европы по шахматам 2015 года в составе женской сборной России, а также чемпионкой России по блицу (2019).

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