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14 марта, 23:53

Бывший главный тренер женской и мужской сборных России по шахматам Наум Рашковский умер в возрасте 76 лет

Виктория Кравченко
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Международный гроссмейстер и бывший главный тренер мужской и женской сборных России по шахматам Наум Рашковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.

«14 марта 2023 года после тяжелой болезни ушел из жизни международный гроссмейстер, двукратный чемпион РСФСР, заслуженный тренер России Наум Николаевич Рашковский. Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным и близким Наума Николаевича», — цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Рашковский становился чемпионом РФСФР в 1974 и 1976 годах. В 1979 году он победил на международном турнире во Львове. В 1980 он получил звание международного гроссмейстера Рашковский.

Рашковский был последним тренером, под руководством которого мужская национальная команда выиграла Турнир наций.

Источник: https://tass.ru/sport/17266659
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