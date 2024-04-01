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1 апреля, 18:56

Поткин: «Чемпион мира не обязательно сильнейший шахматист на данный момент»

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Бывший тренер российского шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин оценил игру китайца Дина Лижэня.

«Не согласен с разговорами, что, может быть, Дин — какой-то не тот чемпион. На самом деле он очень достойный шахматист. Просто сейчас далек от пика формы, что вполне объяснимо. Но у него много времени для подготовки к следующему матчу. Так получается, что чемпион мира не обязательно сильнейший шахматист на данный момент», — приводит слова Поткина RT.

В апреле 2023 года Дин Лижэнь обыграл в матче за звание чемпиона мира россиянина Яна Непомнящего с общим счетом 9,5:8,5 и стал первым в истории Китая победителем на таком уровне.

Источник: RT
Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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