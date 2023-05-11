КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 11:18

Царское Село примет Суперфиналы чемпионатов России по шахматам

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Telegram Дзен

Местом проведения Суперфиналов 76-го чемпионата России среди мужчин и 73-го чемпионата России среди женщин определен Государственный музей-заповедник «Царское Село», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин. Турнир пройдет с 30 сентября по 13 октября 2023 года.

Соревнования проводятся в рамках проекта «Шахматы в музеях», который совместно реализуют ФШР и Фонд Тимченко.

Начиная с 2012 года, ФШР при поддержке Фонда Тимченко проводит шахматные соревнования в ведущих музеях России и мира. С 2013 года проводятся все Суперфиналы чемпионатов России проходят под эгидой проекта.

Во время Суперфиналов традиционно проводится день социальной программы: известные гроссмейстеры проводят сеансы одновременной игры для юных шахматистов и ветеранов.

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев: «Главное соревнование российского шахматного календаря состоится в городе Пушкин на территории Государственного музея-заповедника «Царское Село». Екатерининский дворец — самый шикарный дворец из всех пригородов Санкт-Петербурга. Роскошные интерьеры и архитектура, памятник истории... Парк перед Дворцом красив в любое время года. Уверен, все эти факторы положительно скажутся на творчестве лучших шахматистов России, и нас ждет очень увлекательное и запоминающееся событие, а в великолепной истории Государственного музея-заповедника «Царское Село» появится еще одна славная страница».

Турнир проводится при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Генеральный партнер ФШР — ПАО «ФосАгро». Партнер ФШР — ПАО «Аэрофлот».

Шахматы
0
Читайте также
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карякин доволен выступлением на командном чемпионате России по шахматам