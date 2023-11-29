Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:00

Чемпион мира по шахмат до 18 лет рассказал, что ему надо сделать, чтобы стать гроссмейстером

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Российский шахматист Алексей Гребнев, победивший в этом году на чемпионате Азии среди юниоров, а затем и на чемпионате мира до 18 лет, в интервью «СЭ» рассказал, что приблизился к статусу гроссмейстера.

— Где уровень соперников был выше, на твой взгляд: на чемпионате Азии или ЧМ?

— Мне кажется, примерно одинаковый. Просто в Индии мне было тяжеловато играть из-за психологического мифа о том, что рейтинг у индусов занижен и у них отличная подготовка. Независимо от того, сидит напротив тебя шахматист с рейтингом 2200 или 2300 (рейтинг Алексея Гребнева 2500+. — Прим. «СЭ»). Без разницы. Но оказалось, что все не так страшно. Поэтому на первенстве мира я играл с индийцами спокойно, понимая, что это обычные шахматисты. Их ничего не отличает от других.

— Какую партию бы выделил в Италии?

— Самой красивой была победа в предпоследнем туре с индийцем Вуппалой Пранитом. У меня был значительный перевес, но нужно было справиться с давлением. И после 22 минут раздумья я все-таки пожертвовал ферзя и выиграл. После этого успеха удалось зафиксировать итоговую победу.

— Кстати, ты получишь звание гроссмейстера после ЧМ?

— За победу на ЧМ до 18 лет дают один квалификационный балл. Еще один балл мне должны оформить за победу на юниорском чемпионате Азии. Осталось завоевать третий, чтобы стать гроссмейстером.

— Какие-то конкретные цели ставишь перед собой в 2024 году?

— Хочется побыстрее выполнить оставшийся балл, чтобы стать гроссмейстером. Поднимать свой рейтинг, прогрессировать, быть стабильным.

Алексей Гребнев. «Мне всегда импонировал Карлсен, внимательно слежу за его партиями». Интервью чемпиона мира до 18 лет

Шахматы
0
Читайте также
Фонд гимнастической этики оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер
Агент заявил, что Чинахов хочет покинуть «Коламбус» из-за недоверия клуба
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

ФШР покроет расходы Гребнева на участие в чемпионате мира по рапиду и блицу

Гребнев — о ЧМ по быстрым шахматам: «Хотел бы сыграть с Карлсеном, Фируджа и Накамурой»