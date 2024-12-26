Чемпионат мира по рапиду и блицу 2024: расписание и трансляции

Сегодня, 20:00
Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря. Сначала участники открытого и женского турниров определят чемпиона в быстрых шахматах, а потом — в блице.
Соревнования с комментариями экспертов будут показывать тематические каналы в YouTube, видео также могут появляться на онлайн-платформе Rutube. Кроме того, ходы игроков можно отслеживать на сайте Lichess.org, а жеребьевка будет доступна на сайте chess-results.com. Следить за результатами можно в ленте новостей раздела шахмат на сайте «СЭ».