Чемпионат мира по рапиду и блицу в 2022 году пройдет в Алматы

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила даты и место проведения чемпионат мира по рапиду и блицу.

Турнир пройдет с 25 декабря по 30 декабря в Алматы, Казахстан.

Напомним, что в 2021 году чемпионат мира по рапиду и блицу должен был пройти в Нур-Султане (Казахстан), но был перенес в Варшаву (Польша).

Победителем чемпионата мира по быстрым шахматам в 2021 году стал узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов. Французский шахматист Максим Вашье-Лаграв выиграл чемпионат мира по блицу.

В женском турнире россиянка Александра Костенюк стала чемпионкой мира по рапиду, а казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла соревнования по блицу.