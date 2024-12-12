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Чемпионка мира по рапиду Боднарук назвала свой любимый дебют

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Действующая чемпионка мира по быстрым шахматам Анастасия Боднарук в интервью «СЭ» рассказала о своем коронном дебюте.

«Люблю староиндийскую защиту за черных, — отметила шахматистка «СЭ». — Она, кстати, принесла мне победу на тай-брейке ЧМ с Хампи Конеру. Люблю такой агрессивный, напористый стиль. Кто сейчас сильнее всех играет староиндийскую? Раньше точно играл Гарри Каспаров (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Сейчас на высоком уровне как основной дебют мужчины ее не применяют: слишком опасный вариант. Так что даже сложно кого-то выделить».

Анастасия Боднарук. «На прошлом ЧМ я была темной лошадкой, на этом — темно-белой». Интервью Анастасии Боднарук

Боднарук сыграет на ЧМ-2024 по быстрым шахматам в Нью-Йорке. В рапид-турнире Анастасия «посеяна» под 47 номером.

Шахматы
Анастасия Боднарук
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