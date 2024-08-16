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Шахматы

Сегодня, 17:03

Чемпионка России Кованова назвала свою задачу на суперфинал

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Действующая чемпионка России по шахматам Баира Кованова рассказала, что попытается отобраться на Кубок мира-2025 через суперфинал. В женском турнире первая тройка получит путевку на главный турнир следующего года под эгидой ФИДЕ.

«У нас сложно предсказать однозначного фаворита. Женские шахматы гораздо более непредсказуемые, чем мужские.

В этом году моя задача попасть в призовую тройку. Конечно, было бы круто отстоять звание чемпионки России. Это очень престижно, но со спортивной точки зрения, — попадание на Кубок мира — еще более важно. Рада, что у нас есть такая возможность. Все-таки отобраться на Кубок мира через чемпионат Азии гораздо сложнее, чем через чемпионат Европы. Думаю, по этому Екатерина Лагно и Александра Горячкина решили сыграть в Барнауле. Хотя они бы, наверняка, попали и по рейтингу. Но так даже интереснее", — подчеркнула Кованова «СЭ».

В прошлом году в Царском Селе Баира выиграла шесть партий из 11, закончив турнир с 8 очками. По семь набрали Валентина Гунина, Полина Шувалова и Ольга Баделько.

Шахматы
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