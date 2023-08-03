Четырнадцать шахматисток из Франции рассказали, что подверглись сексуальному насилию

Четырнадцать французских шахматисток подверглись сексуальному насилию со стороны тренеров, арбитров и менеджеров. Спортсменки опубликовали открытое письмо.

«Мы убеждены, что эти домогательства и нападения по-прежнему являются одной из главных причин, по которой женщины и молодые девушки, особенно в подростковом возрасте, перестают играть в шахматы. Столкнувшись с этими актами насилия, мы слишком долго хранили молчание. Однако хранить молчание — значит нести бремя стыда в одиночку. Поиск слов и смелости высказаться может занять время, но мы верим, что это необходимо и исцеляет», — приводит заявление шахматисток РИА «Новости».

Также девушки призвали всех женщин-игроков осудить насилие, которому они подверглись, чтобы «страх и чувство вины сменили друг друга», чтобы преступники больше не могли действовать безнаказанно.

Федерация шахмат Франции пока не комменировала открытое письмо шахматисток.