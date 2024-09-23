Член апелляционного комитета на Играх в Париже рассказал, от чего зависит возвращение российских шахматистов

Международный судья в составе апелляционного комитета на Олимпиаде-2024 Такис Николопулос ответил на вопрос «СЭ» о будущем российских и белорусских шахматистов.

«Это зависит от ситуации, которая сохраняется на Украине. Ситуация не изменилась, поэтому санкции остаются. Если она изменится в будущем, то, конечно, они вернутся в ФИДЕ, я так считаю. Все зависит от МОК. МОК — руководящий орган всех спортивных федераций. Поэтому ФИДЕ не может идти против МОК, это точно», — сказал Николопулос «СЭ».

В воскресенье, 22 сентября, стало известно, что в ФИДЕ отклонили предложение о полноценном допуске шахматистов из России и Белоруссии к участию в международных турнирах. При этом в организации планируют провести консультации с МОК о частичном допуске спортсменов из этих стран к командным соревнованиям.