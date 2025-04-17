Цзюй Вэньцзюнь — пятикратная чемпионка мира

В Китае завершился матч за звание чемпионки мира между Цзюй Вэньцзюнь и Тань Чжунъи. Поединок проходил в Шанхае и Чунцине — родных городах чемпионки и претендентки соответственно.

Матч начался с ничьей, но уже во второй партии победу белым цветом праздновала Тань Чжунъи. Однако это не сломило Цзюй Вэньцзюнь, которая отыгралась сразу в следующем туре. Далее последовала ничья, а затем действующая чемпионка выиграла четыре партии подряд.

Сделав ничью в девятой встрече, Цзюй Вэньцзюнь одержала досрочную победу в матче со счетом 6,5:2,5 и в четвертый раз защитила чемпионский титул, который она завоевала в 2018 году. Известно, что в тренерский штаб чемпионки мира входил российский гроссмейстер Максим Матлаков.