Вице-чемпионка России Чарочкина: «Не понимаю тех, кто жалуется на читеров онлайн и продолжает играть»

Вице-чемпионка России Дарья Чарочкина в интервью «СЭ» рассказала о моменте, когда она разочаровалась в онлайн-шахматах.

«Можно ли сыграть со мной онлайн? Нет. Даже во время пандемии я это делала крайне редко. Мои коллеги-шахматистки в большинстве своем относятся к онлайну легче: играют в удовольствие, потренировались, и все. Я же попробовала подойти к онлайну как к серьезным турнирам: в 2020 году во время локдауна я попробовала сыграть женскую серию на chess.com, готовилась и трудилась очень серьезно. В итоге из-за упавшего интернета мне не удалось довести до конца один из важных турниров, и остались только негативные впечатления от онлайна. Получается, я проиграла не по своей вине — мне такое не по нутру.

А еще очень остро стоит проблема читерства — неприятно во время партии думать, а сам ли играет соперник. Тема актуальная и крайне неприятная. Никогда не понимала людей, которые жалуются на читеров онлайн и продолжают играть: здесь моя позиция очень четкая и принципиальная. Но, вероятно, ребята не переживают из-за читеров и мисскликов так, как я. Даже две камеры, которые обязательны для участия в некоторых интернет-турнирах, погоды не делают: если человек хочет обмануть, он найдет способ. А еще не очень хочется светить свои игры и дебютные разработки в общей базе онлайн», — отметила в интервью «СЭ» Чарочкина.

Александра Понкратова