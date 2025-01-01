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Шахматы

Сегодня, 18:54

Дегтярев назвал символом уважения решение о разделении титула чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев прокомментировал итоги чемпионата мира по блицу в Нью-Йорке.

1 января Непомнящий и Карлсен разделили титул, не сумев выявить победителя в финальном матче. Карлсен стал победителем первых двух партий, Непомнящий выиграл следующие две, а три дополнительные завершились вничью.

«Финал состязания россиянина Яна Непомнящего и норвежца Магнуса Карлсена был захватывающим: соперники приняли историческое решение разделить титул чемпиона мира по блицу после напряженной борьбы. Это не просто спортивное достижение, но и символ уважения и признания двух великих шахматистов», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Шахматы превратились в цирк». Гроссмейстеры раскритиковали разделение титула чемпиона мира между Карлсеном и Непомнящим

Источник: https://t.me/Degtyarev_Info/16552
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Шахматы
Магнус Карлсен
Михаил Дегтярев
Ян Непомнящий
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