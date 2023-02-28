0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:49

Журова — о переходе ФШР в Азию: «Будут ли наши спортсмены выступать с флагом?»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации.

«Возникает вопрос, который не был нигде озвучен: будут ли наши спортсмены выступать с флагом? Не знаю, насколько правильно переходить, если мы будем опять выступать без флага. Если еще год назад мы по-другому к этому относились, то сейчас все поменялось. Да, это опыт и возможность выступать на международных соревнованиях, но в то же время как быть в этой ситуации? Но для шахмат Азия — сильная школа. Для них есть смысл переходить. Тем более шахматы не олимпийский вид. Им не надо отбираться, проходить квалификацию. Для них потеря соревновательной деятельности и турниров — это плохо», — сказала Журова «СЭ».

ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.

Светлана Журова
2
0
Читайте также
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
В Финляндии начали строить забор на границе с Россией
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карякин — о немедленной смене гражданства российскими шахматистами: «В Европе нас не ждут»

Карпов — о переходе ФШР: «Никто не запрещал нам быть и в Европе, и в Азии»