Журова — о переходе ФШР в Азию: «Будут ли наши спортсмены выступать с флагом?»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации.

«Возникает вопрос, который не был нигде озвучен: будут ли наши спортсмены выступать с флагом? Не знаю, насколько правильно переходить, если мы будем опять выступать без флага. Если еще год назад мы по-другому к этому относились, то сейчас все поменялось. Да, это опыт и возможность выступать на международных соревнованиях, но в то же время как быть в этой ситуации? Но для шахмат Азия — сильная школа. Для них есть смысл переходить. Тем более шахматы не олимпийский вид. Им не надо отбираться, проходить квалификацию. Для них потеря соревновательной деятельности и турниров — это плохо», — сказала Журова «СЭ».

ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.