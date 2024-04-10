Детско-юношеский турнир по шахматам в Екатеринбурге внесут в Книгу рекордов России

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, что детско-юношеский турнир внесут в Книгу Рекордов России.

«В Екатеринбурге впервые в истории мировых шахмат собралось такое большое количестве детей — 1 500 человек. Такого никогда не было. Планируем зафиксировать этот факт внесением в Книгу рекордов России. В Екатеринбурге состоялся самый большой детский шахматный турнир в мире», — приводит слова Филатова ТАСС.

Турнир завершится 15 апреля. В нем принимают участие шахматисты из 83 регионов страны.