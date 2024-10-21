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Сегодня, 01:29

Девятилетний шахматист Шогджиев надеется стать международным мастером в 2025 году

Сергей Разин
корреспондент
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Девятилетний шахматист Роман Шогджиев планирует получить звание международного мастера в следующем году.

«Я продолжаю активно тренироваться. В сравнении с прошлым годом мой рейтинг несколько вырос во всех контролях времени. Надеюсь, что в следующем году уже получу звание международного мастера», — приводит слова Шогджиева ТАСС.

На данный момент Шогджиев имеет звание кандидата в мастера спорта.

Девятилетний спортсмен занял 68-е место в турнире по рапиду, набрав 6 очков в 11 партиях. В турнире по блицу он стал 134-м (6 очков в 13 партиях).

Шогджиев является чемпионом мира по блицу и серебряным призером турнира по рапиду среди детей не старше 10 лет.

Источник: ТАСС
Шахматы

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