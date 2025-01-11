Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:19

Девятилетний шахматист Шогджиев рассказал о целях на 2025 год

Telegram Дзен

Российский шахматист Роман Шогджиев поставил перед собой цель стать международным мастером в 2025 году.

«Я доволен итогами года, у меня довольно многое получалось, — приводит ТАСС слова 9-летнего Шогджиева. — Я нормально играл. Уже в следующем году я поставил перед собой цель получить звание международного мастера, первую норму я выполнил на турнире в Сербии в декабре. Не могу сказать, что турнир был очень сложный, но у меня тогда очень хорошо шла игра, я сильно поднял себе рейтинг».

В 2024 году Шогджиев стал чемпионом мира по классическим шахматам и блицу среди детей не старше 10 лет. В 2023-м он принял участие во взрослом чемпионате мира по рапиду и блицу, где обыграл пять международных гроссмейстеров.

Источник: ТАСС
Роман Шогджиев
Читайте также
Джокович заявил, что его отравили свинцом и ртутью в Мельбурне в 2022 году
В Крыму сообщили о массовой DDoS-атаке на операторов связи
Чемпион мира по хоккею Недомански назвал русских примитивной нацией
«Спартак» готовит 25 млн на новичка, «Зенит» отдает футболистов ЦСКА. Трансферные слухи РПЛ
Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Григорьеву
В Сухуме задержан устроивший перестрелку в кафе и ранивший троих человек мужчина
Сегодня
Вчера
Неделя