Девятилетний Шогджиев установил новый мировой рекорд

Девятилетний россиянин Роман Шогджиев стал самым юным шахматистом в истории, который получил звание международного мастера.

В декабре 2024 года на турнире RadnickiChess IM в Белграде было зафиксировано это достижение. Шогджиев проиграл лишь победителю турнира — Суату Аталику — в восьмом туре. Он получил звание международного мастера и заработал свой первый балл в возрасте 9 лет, 10 месяцев и 7 дней, побив рекорд аргентинца Фаустино Оро почти на месяц.

Шогджиев вошел в тройку лучших шахматистов, которые преодолели отметку в 2300 очков рейтинга Эло до достижения десятилетнего возраста.

В 2024 году Шогджиев стал чемпионом мира по классическим шахматам и блицу среди детей не старше 10 лет. В 2023-м он принял участие во взрослом чемпионате мира по рапиду и блицу, где обыграл пять международных гроссмейстеров.