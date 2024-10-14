Действующая чемпионка мира Гунина рискует пропустить ЧМ по быстрым шахматам

Сегодня, 12:20
Одна из самых титулованных шахматисток мира Валентина Гунина в интервью «СЭ» отметила, что попытается получить американскую визу для поездки на чемпионат мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке, который состоится с 26 по 31 декабря.
— Получится сыграть на ЧМ по рапиду и блицу?
— Пока все под вопросом. В конце октября поеду в Ереван, оплатила взнос, но шансы на получение визы — 50/50. Знаю, что двоим нашим девушкам уже отказали, так что остается только надеяться на чудо.
— Будет обидно, если турнир пройдет без действующей чемпионки.
— Конечно. Поэтому сделаю все, что от меня зависит.