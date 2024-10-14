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Сегодня, 12:20

Действующая чемпионка мира Гунина рискует пропустить ЧМ по быстрым шахматам

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Одна из самых титулованных шахматисток мира Валентина Гунина в интервью «СЭ» отметила, что попытается получить американскую визу для поездки на чемпионат мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке, который состоится с 26 по 31 декабря.

— Получится сыграть на ЧМ по рапиду и блицу?

— Пока все под вопросом. В конце октября поеду в Ереван, оплатила взнос, но шансы на получение визы — 50/50. Знаю, что двоим нашим девушкам уже отказали, так что остается только надеяться на чудо.

— Будет обидно, если турнир пройдет без действующей чемпионки.

— Конечно. Поэтому сделаю все, что от меня зависит.

Валентина Гунина. «Тренер Карлсена повел себя как трус. Это его не красит». Валентина Гунина — о победе в Global Chess League

Шахматы
Валентина Гунина

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