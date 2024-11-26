Дин Лижэнь и Доммараджу сыграли вничью во второй партии матча за шахматную корону

Сегодня, 15:12
Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь сыграл вничью с индийцем Гукешем Доммараджу во второй партии матча за мировую шахматную корону.
Партия, в которой 32-летний китаец играл белыми фигурами, завершилась после 23-го хода.
В понедельник, 25 ноября, Дин Лижэнь победил Доммараджу черными фигурами. Он ведет в противостоянии со счетом 1,5-0,5. Третья партия матча пройдет в среду, 27-го числа.
Дин Лижэнь защищает звание чемпиона мира. В 2023 году он обыграл в матче за шахматную корону россиянина Яна Непомнящего.