Дин Лижэнь и Доммараджу сыграли вничью во второй партии матча за шахматную корону

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь сыграл вничью с индийцем Гукешем Доммараджу во второй партии матча за мировую шахматную корону.

Партия, в которой 32-летний китаец играл белыми фигурами, завершилась после 23-го хода.

В понедельник, 25 ноября, Дин Лижэнь победил Доммараджу черными фигурами. Он ведет в противостоянии со счетом 1,5-0,5. Третья партия матча пройдет в среду, 27-го числа.

Дин Лижэнь защищает звание чемпиона мира. В 2023 году он обыграл в матче за шахматную корону россиянина Яна Непомнящего.