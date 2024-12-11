Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:10

Дин Лижэнь и Гукеш сыграли вничью в 13-й партии матча за звание чемпиона мира

Алина Савинова
Гукеш Доммараджу и Дин Лижэнь.
Фото AFP
Telegram Дзен

13-я партия матча за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем и индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу завершилась ничьей.

Гукеш играл белыми фигурами, Дин Лижэнь — черными. Счет в противостоянии стал 6,5:6,5.

Заключительная партия пройдет в четверг, 12 декабря. В случае ничьей Лижэнь и Гукеш разыграют тай-брейк в пятницу, 13-го числа.

Тай-брейк состоит из четырех партий с контролем времени 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. В случае ничьей будут проводиться две партии с укороченным контролем (10 минут + 5 секунд). Если и они не выявят победителя, шахматисты проведут две партии в блиц (3 минуты + 2 секунды). В случае ничейного результата в блицпартиях гроссмейстеры будут играть с тем же контролем до первой победы.

Шахматы
Гукеш Доммараджу
Дин Лижэнь
Читайте также
МВД накрыло сеть из 300 телефонных мошенников, отправлявших деньги ВСУ
Участник «Времени героев» занял должность замминистра инвестиций Подмосковья
Орбан рассказал о самых опасных неделях конфликта на Украине
Наши фигуристы на Олимпиаде — иллюзия. Россию возвращать пока не собираются
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
Хосеп Гвардиола: жизнь и карьера тренера «Манчестер Сити»
Сегодня
Вчера
Неделя