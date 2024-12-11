Дин Лижэнь и Гукеш сыграли вничью в 13-й партии матча за звание чемпиона мира

13-я партия матча за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем и индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу завершилась ничьей.

Гукеш играл белыми фигурами, Дин Лижэнь — черными. Счет в противостоянии стал 6,5:6,5.

Заключительная партия пройдет в четверг, 12 декабря. В случае ничьей Лижэнь и Гукеш разыграют тай-брейк в пятницу, 13-го числа.

Тай-брейк состоит из четырех партий с контролем времени 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. В случае ничьей будут проводиться две партии с укороченным контролем (10 минут + 5 секунд). Если и они не выявят победителя, шахматисты проведут две партии в блиц (3 минуты + 2 секунды). В случае ничейного результата в блицпартиях гроссмейстеры будут играть с тем же контролем до первой победы.