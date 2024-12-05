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Шахматы

Сегодня, 16:19

Дин Лижэнь и Гукеш сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону

Диана Андрющенко
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Действующий чемпион мира Дин Лижэнь и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону в Сингапуре.

Дин Лижэнь играл черными фигурами, Гукеш — белыми. После девяти партий счет равный — 4,5:4,5.

10-я партия пройдет 7 декабря.

В матче за звание чемпиона мира по шахматам участники сыграют 14 партий. Контроль времени классический: 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд после каждого хода. Если один из игроков наберет 7,5 очка раньше 14-й партии, то победитель будет определен досрочно. Если же по итогам всех партий счет будет равным, то 13 декабря шахматисты проведут тай-брейк.

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Шахматы
Гукеш Доммараджу
Дин Лижэнь
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