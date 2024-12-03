Дин Лижэнь и Гукеш сыграли вничью в седьмой партии матча за мировую шахматную корону

Действующий чемпион мира Дин Лижэнь и победитель турнира претендентов Гукеш Доммараджу сыграли вничью в седьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Гукеш играл белыми фигурами, Дин Лижэнь — черными. После семи партий счет равный — 3,5:3,5. Восьмая партия пройдет 4 декабря и начнется в 12.00 мск.

Шахматисты разыграли дебют Рети. В миттельшпиле гроссмейстеры показывали равную игру, однако ближе к концу партии Дин Лижэнь завладел инициативой и провел несколько атак. Партия завершилась на 72-м ходу.

В матче за звание чемпиона мира по шахматам участники сыграют 14 партий. Контроль времени классический: 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд после каждого хода. Если один из игроков наберет 7,5 очка раньше 14-й партии, то победитель будет определен досрочно. Если же по итогам всех партий счет будет равным, то 13 декабря шахматисты проведут тай-брейк.