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Сегодня, 15:57

Дин Лижэнь отметил, что впервые получил шанс на победу в матче с Непомнящим

Тимур Ганеев
Корреспондент
Дин Лижэнь (справа) и Ян Непомнящий.
Фото AFP
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Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь подвел итоги третьего матча за мировую шахматную корону против Яна Непомнящего. Гроссмейстеры сыграли вничью.

«Я комфортно чувствовал себя в «карлсбаде», — отметил на пресс-конференции Дин. — Мне удалось сделать пару ходов, которые заставили соперника долго думать. У меня был небольшой шанс попытаться вырвать победу. Впервые в этом матче, но это было бы слишком рискованно. Особенно учитывая, как я начал этот матч. Думаю, что в итоге ничья устроила нас обоих».

Четвертая партия матча состоится 13 апреля, начало — в 12:00 по московскому времени. Непомнящий ведет со счетом 2 — 1.

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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