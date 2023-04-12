Дин Лижэнь отметил, что впервые получил шанс на победу в матче с Непомнящим

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь подвел итоги третьего матча за мировую шахматную корону против Яна Непомнящего. Гроссмейстеры сыграли вничью.

«Я комфортно чувствовал себя в «карлсбаде», — отметил на пресс-конференции Дин. — Мне удалось сделать пару ходов, которые заставили соперника долго думать. У меня был небольшой шанс попытаться вырвать победу. Впервые в этом матче, но это было бы слишком рискованно. Особенно учитывая, как я начал этот матч. Думаю, что в итоге ничья устроила нас обоих».

Четвертая партия матча состоится 13 апреля, начало — в 12:00 по московскому времени. Непомнящий ведет со счетом 2 — 1.