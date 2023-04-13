Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:22

Дин Лижэнь рассказал, что очень счастлив впервые победить в матче на первенство мира

Тимур Ганеев
Корреспондент
Telegram Дзен

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал победу над Яном Непомнящим в четвертой партии матча за мировую шахматную корону.

«Это была очень сложная партия, — подчеркнул на пресс-конференции претендент. — Мне удалось держать все под контролем, поэтому я очень счастлив. Удалось реализовать свои идеи. Выходной очень помог мне перезагрузить. Последние две партии определенно мне удались».

После четырех партий счет в матче Непомнящий — Лижэнь равный — 2-2. Пятая партия состоится в субботу, 15 апреля.

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
1
0
Читайте также
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Непомнящий черными проиграл Лижэню в четвертой партии за мировую шахматную корону
Непомнящий — Лижэнь: прямая трансляция 4-й партии матча за звание чемпиона мира
Смагин считает, что Непомнящему не удался дебют третьей партии против Дин Лижэня
Карякин заявил, что следующая партия для Непомнящего будет непростой
Карякин высказался о смене тактики Непомнящего в третьей партии
Лижэнь впервые сыграл на уровне чемпионского матча. Третья партия стала испытанием для Непомнящего
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий — Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий