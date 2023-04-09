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Сегодня, 18:29

Дин Лижэнь решил сменить отель перед началом матча с Непомнящим

Тимур Ганеев
Корреспондент
Дин Лижэнь.
Фото AFP
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Претендент на шахматную корону Дин Лижэнь не стал раскрывать причин, почему он решил отказаться от проживания в одном из лучших отелей Казахстана, где проходит его матч за мировую шахматную корону с Яном Непомнящим.

«Мне было некомфортно жить и играть в одном месте. В новом отеле мне гораздо спокойнее. Это вопрос комфорта, не стоит искать в этом какую-то интригу», — сказал Лижэнь.

В кулуарах поговаривают, что Дин переселился в стандартный номер отеля, который принадлежит китайским владельцам.

Первая партия матча Непомнящий — Лижэнь завершилась вничью на 49 ходу. Вторая партия состоится в понедельник, 10 апреля.

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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