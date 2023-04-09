Дин Лижэнь заявил, что на него накатывали дурные воспоминания в первой партии матча за шахматную корону

Китайский шахматист Дин Лижэнь прокомментировал ничью с россиянином Яном Непомнящим в первой партии матча за мировую шахматную корону.

«В начале я просто не мог думать о шахматах, чувствовал себя странно, на меня накатывали дурные воспоминания, словно какое-то помутнение рассудка, — признался на пресс-конференции Дин. — Я испытываю сильное давление. Хорошо, что сумел собраться в концовке.

Мне пришлось приложить максимум усилий, особенно после 28 хода. У меня оставалось 13 минут на 12 ходов. Рад, что за такое время нашел несколько точных решений. Ничья — хороший результат, но я не могу назвать себя счастливым».

Вторая партия состоится в понедельник, 10 апреля.