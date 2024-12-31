Директор ФШР Ткачев о тренере Мурзина Кобалии: «С его стороны идет вредительство»

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев отреагировал на слова тренера чемпиона мира по рапиду Володара Мурзина Михаила Кобалия.

Ранее Кобалия в интервью «Чемпионату» заявил, что ФШР никак не помогает спортсмену. Ткачев назвал критику тренера странной.

«Благодаря нашим усилиям губернатор Московской области Андрей Воробьев предоставил ему и его семье служебное жилье в Химках. И эта квартира до сих пор за ними. Также Мурзин с 2022 года на ставке Минспорта и продолжает получать зарплату», — цитирует Ткачева ТАСС.

Также Ткачев заявил, что Кобалия делает все, чтобы Мурзин не подписывал контракт с ФШР.

«Более того, насколько мне известно, он потом науськивал и других талантов против нас. С его стороны идет полнейшие противодействие и вредительство», — сказал Ткачев.

18-летний Мурзин стал победителем чемпионата мира по рапиду, который проходил в Нью-Йорке.