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Шахматы

Сегодня, 00:11

Песков ответил Мурзину: «Насильно мил не будешь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на претензии чемпиона мира по рапиду Володара Мурзина и его тренера Михаила Кобалия, который раскритиковал федерацию шахмат России (ФШР) за отсутствие помощи.

«С его тренером, наверное, я не соглашусь. Тренер критиковал Федерацию шахмат России, что, дескать, та не помогала. Это не так. По меньшей мере это не так», — приводит РБК слова Пескова.

Также он прокомментировал слова Мурзина о нежелании выступать за Россию из-за конфликта с ФШР.

«Что касается желания или нежелания перейти под другой флаг, ну, это право каждого спортсмена и каждого шахматиста. Насильно здесь мил не будешь, что называется, но мы в любом случае, повторяю, желаем ему успехов», — добавил Песков.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил, что разговоры не помешают гроссмейстеру двигаться к новым спортивным вершинам: «Уверен, что, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и уколы, с курса не собьется и будет двигаться к новым спортивным вершинам».

29 декабря 2024 года Мурзин на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке набрал 10 очков в 13 партиях и стал чемпионом мира.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Володар Мурзин. Непомнящий заработал почти полмиллиона долларов за прошлый год. Мурзин попал в топ-20
Источник: РБК
Шахматы
Володар Мурзин
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