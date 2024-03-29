Дни шахмат прошли на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

В павильоне «Спорт для каждого» с 26 по 28 марта в рамках проведения Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ была открыта площадка Федерации шахмат России.

Первый день работы стенда ФШР начался с блицтурнира среди ветеранов, который собрал 20 человек. Первенствовал рейтинг-фаворит соревнования международный мастер Евгений Драгомарецкий, набравший 6,5 очка из 7. На пол-очка от победителя отстал второй номер турнира Владимир Анохин. Бронзу выиграла женский гроссмейстер Елена Фаталибекова — 5 очков.

Затем состоялся товарищеский матч между командами Москвы и Ханты-Мансийска, посвященный командному чемпионату азиатских городов, который пройдет в столице Югры с 20 по 30 апреля. За московскую команду играли экс-чемпион Европы, известный гроссмейстер и тренер Владимир Поткин, один из сильнейших юных спорт­сменов России Артем Усков и многократный чемпион мира и России по решению шахматной композиции Данила Павлов. За сборную Ханты-Мансийска сразились экс-чемпион Европы, победитель командного чемпионата мира и Европы в составе сборной России Дмитрий Яковенко, известный гроссмейстер Илья Ильюшенок и победительница командного чемпионата Европы в составе женской сборной России, обладательница Кубка России среди женщин Марина Корнева.

На открытии матча выступил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев, который немного рассказал о предстоящем событии. «С 20 апреля в Ханты-Мансийске пройдет впервые чемпионат азиатских городов. Действительно, это уникальное мероприятие, потому что с момента перехода ФШР под юрисдикцию Азиатской шахматной федерации это первое мероприятие в нашей стране, которое АШФ поручила нам организовать и провести», — сказал Александр Ткачев, а также в шутку пожелал участникам завершить матч вничью.

Тем не менее команда Москвы победила с минимальным счетом 9,5:8,5. После окончания поединка участники команды-победительницы на радость гостям площадки сыграли с шахматным роботом и выиграли у него.

Вечером прошел сеанс одновременной игры чемпиона России среди юнио­ров, вице-чемпиона мира среди юнио­ров Арсения Нестерова на 12 досках. Гроссмейстер победил во всех партиях, но особо отметил игру Екатерины Васюковой, Марии Аржановой и Вадима Старикова.

Во второй день работы стенда состоялся опен-турнир «Шахматы для каждого», в котором сыграли 25 спортсменов. Первое место занял Дмитрий Руденко, набравший 9 очков из 9. На полтора очка от победителя отстала Валерия Гансвинд. По 6 очков в активе Валерия Кед­рова и Татьяны Фатьяновой: в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

Далее в программе был сеанс одновременной игры с чемпионом Азии среди юниоров, чемпионом мира до 18 лет Алексеем Гребневым. Соперниками международного мастера стали 17 шахматистов. Вничью с сеансером сыграли победитель опен-турнира Дмитрий Руденко и Матвей Малых. Также Алексей Гребнев отметил игру Анны Селезневой.

В заключительный день работы шахматной площадки ФШР, в четверг, 28 марта, прошли мастер-класс и сеанс многократного чемпиона мира и России по решению композиции Данилы Павлова, лекция международного мас­тера, журналиста, автора книг Владимира Барского, а также блицтурнир среди студентов.

Помимо этого, ежедневно любителей шахмат ждали фотозона, игра с шахматным роботом, а также прогулка по Музею шахмат ФШР с использованием VR-очков. Все участники мероприятий получили подарки от Федерации шахмат России.