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Сегодня, 15:21

Дубов объяснил решение сыграть договорную ничью с Непомнящим

Виктория Кравченко
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Шахматист Даниил Дубов в соцсетях сообщил, что работа судей на чемпионате мира по блицу повлияла на дебют партии между ним и Яном Непомнящим. Он отметил, что такие партии являются обратной связью на действия организаторов или арбитров.

«С 2013 года я пропустил только чемпионат в 2017 году и могу сказать, что сегодня был, на мой взгляд, с отрывом худший день за все мои чемпионаты в плане работы судей и организации», — написал Дубов.

В 11-й партии россияне сделали по несколько ходов конями, вернули фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Непомнящий и Дубов подали апелляцию на решение Сыровы. В данный момент проходит заседание этической комиссии, на котором присутствуют оба росиянина.

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что уважает решение присудить по 0 очков за партию Дубову и Непомнящему.

Ян&nbsp;Непомнящий. С Непомнящего и Дубова сняли по пол-очка за демонстративную ничью. Это на пользу Карлсену?

Ян Непомнящий
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