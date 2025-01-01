Дубов ответил Ниманну на обвинение в трусости и предложил ему пройти проверку на детекторе лжи

Российский гроссмейстер Даниил Дубов поставил условия для проведения матча с американцем Хансом Ниманном.

31 декабря Дубов не вышел на партию против Ниманна на чемпионате мира по блицу и получил техническое поражение. Дубов сообщил, что проспал партию из-за смены часовых поясов. Американец обвинил российского гроссмейстера в трусости. Позже Ниманн заявил, что готов сыграть с Дубовым в блиц-матче на любых условиях.

«Теперь, когда ты вышел на связь, мы можем поговорить. Я готов играть при следующих условиях:

Если ты согласишься пройти проверку на детекторе лжи у квалифицированного специалиста. Я уверен, что мы сможет найти надежного независимого специалиста, который подберет компанию или человека для ее проведения. В тесте будут содержаться только вопросы о читерстве, а результаты будут доведены до сведения всего сообщества. Если тест пройдет успешно, я признаю, что мое решение было опрометчивым, и готов сыграть блиц-матч из 24 партий, по 8 партий в день, по 2000 долларов за очко», — написал Дубов в соцсетях.

Ранее в шахматном сообществе неоднократно обвиняли Ниманна в читерстве.