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Сегодня, 18:21

Дубов получил награду за лучшую атакующую комбинацию на чемпионате мира по рапиду и блицу

Мария Гусева
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Российский шахматист Даниил Дубов получил специальный приз за лучшую атакующую комбинацию на чемпионате мира по рапиду и блицу, сообщает ТАСС.

По данным источника, Дубова наградили за партию в рапиде против голландца Аниша Гири.

Церемония награждения прошла в пятницу, 30 декабря. Дубов не присутствовал на мероприятии, организаторы пообещали передать приз шахматисту позже.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходил с 26 по 30 декабря в Алма-Ате (Казахстан). Дубов стал четвертым в рапиде и шестым в блице.

Источник: ТАСС
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