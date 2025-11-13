Дубов вышел в 1/8 финала шахматного Кубка мира

13 ноября, 15:22
Российский гроссмейстер Даниил Дубов вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам 2025. Он проходит в индийском Гоа.
В 1/16 финала Дубов победил индийского гроссмейстера Рамешбабу Прагнанандху (1,5:0,5). В 1/8 финала он сыграет с американским гроссмейстером Сэмом Шенклендом.
Российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе.
Ранее Ян Непомнящий завершил борьбу за титул, проиграв во втором круге индийцу Диптаюну Гхошу, занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ.
Футболист Сапогов
Дубов молодец. Вот только зачем в конце обязательно вспоминать про поражение Непомнящего? Тогда уж пишите про всех, кто проиграл. Да и про всех кто выиграл))) Анастасия Пилипенко вроде новость про Дубова и его победу??
13.11.2025